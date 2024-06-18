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В сеть утекла полная карта дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring Как и предупрежд...

В сеть утекла полная карта дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring Как и предупрежд...

В сеть утекла полная карта дополнения Shadow of the Erdtree для Elden RingКак и предупреждали разработчики из студии FromSoftware, в социальных сетях и на форумах с огромной скоростью начинают распространяться различные спойлеры к ожидаемому сюжетному расширению для Elden Ring.

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