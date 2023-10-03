Хинштейн: энциклопедия "Рувики" уделяет серьезное внимание достоверности информации

Благодаря сотрудничеству президентской библиотеки и интернет-энциклопедии "Рувики" у российских пользователей появится возможность ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей России, заявил "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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