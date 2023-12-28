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Ан-24 с 30 пассажирами сел на замёрзшую реку в Якутии

Ан-24 с 30 пассажирами сел на замёрзшую реку в Якутии

Предварительно причиной инцидента стала ошибка экипажа.фото: t.me/shot_shot--> В Якутии самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» с 34 людьми на борту сел на замёрзшую реку Колыму недалеко от взлётно-посадочной полосы.

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