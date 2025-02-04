«Взятка в 50 млн — это мизер для нашего футбола». За что могли задержать гендиректора «Фонбет»

Футболисты матчей не продают, но есть те, кто продают самих футболистов, как рабов Михаил Зубов Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Сергей Микулик В среду 29 января в Москве, по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб, органами задержан генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин.
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