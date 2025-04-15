Гороскоп на 15 апреля

15 апреляОвныСегодняшний день призывает вас вспомнить о драйве и своей природной смелости. Внутренний голос говорит: "Давай попробуем?" И он прав!ТельцыВесна потихоньку перестраивает ваши отношения с собой.
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