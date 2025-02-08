Шольц считает, что следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии

Немецкий канцлер увидел угрозу для Гренландии со стороны России и Китая.Бундесканцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что военное присутствие НАТО в Гренландии нужно увеличить не только на фоне открытых притязаний президента США Дональда Трампа на остров, но и из-за угроз, которые якобы представляют собой Россия И Китай.