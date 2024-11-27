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Дмитровец

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Российские грецкие орехи появились в ассортименте ярмарки на Коровинском шоссе

Сезон российских грецких орехов наступил на ярмарках выходного дня Москвы. Как напомнила пресс-служба департамента торговли столицы, орехи полезны для здоровья: в них содержатся и жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, помогают регулировать давление, значительно улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.

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