Российские грецкие орехи появились в ассортименте ярмарки на Коровинском шоссе

Сезон российских грецких орехов наступил на ярмарках выходного дня Москвы. Как напомнила пресс-служба департамента торговли столицы, орехи полезны для здоровья: в них содержатся и жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, помогают регулировать давление, значительно улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.
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