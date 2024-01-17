Инсайд: в этом году выйдет игровой спин-офф про Соника, геймплей которого вдо...

Инсайд: в этом году выйдет игровой спин-офф про Соника, геймплей которого вдохновлен Fall GuysАвторитетный ликер с никнеймом MbKKssTBhz5 решил поделиться ближайшими планами Sega по своей популярной серии платформеров Sonic.
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