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Новогодние теле-эфиры — не для слабонервных

Новогодние теле-эфиры — не для слабонервных

﻿﻿Нынешние новогодние телетрансляции не для слабонервных. Из года в год одни и те же лица, силикон, пластик, заезженные улыбки народных «фаворитов».

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