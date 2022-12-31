Новогодние теле-эфиры — не для слабонервных

Нынешние новогодние телетрансляции не для слабонервных. Из года в год одни и те же лица, силикон, пластик, заезженные улыбки народных «фаворитов».
Популярные статьи
- Заброшенные здания, словно люди, имеют свою историю, загадку, которая притягивает и манит и даже душу
- Первая встреча российской красавицы-теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса состоялась в далеком 2001 году на съемочной площадке, куда они были приглашены для создания музыкального клипа
- Он предвидел свою смерть
Свежие комментарии