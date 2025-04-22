МИД России выразил признательность братскому Казахстану за подготовку резолюции ООН о борьбе с неонацизмом

МИД России выразил признательность братскому Казахстану за соавторство в ежегодно принимаемой ООН резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма», создание которой инициировала РФ.