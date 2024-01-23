Традиционные ценности — основа образования

В эти дни проходят традиционные, уже XXXII, Международные Рождественские образовательные чтения, ставшие уникальной формой интеллектуального единения и соработничества представителей государства, традиционных конфессий, научного и образовательного сообществ для укрепления ценностно-мировоззренческого базиса российской государственности.