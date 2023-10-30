На Ореховском участке Запорожского фронта киевский режим разрешил, кроме живой силы, снова использовать западную технику — танки «Леопард» и БМП «Бредли», в итоге, за последние 4 дня враг потерял не менее 10 единиц этой техники .
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