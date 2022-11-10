О словах Владимира Соловьева про Ельцин Центр

Сторонник Платошкина Николай Платошкин Николай Платошкин отмечает, что многие известные люди предлагали закрыть Ельцин Центр или как минимум критиковали Ельцин Центр, так как там искажают историю России, явно пытаются представить ситуацию таким образом, как будто бы у Бориса Ельцина больше достижений, чем недостатков.