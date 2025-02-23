"Я надеюсь, что это сработает": Болгары бойкотируют крупные супермаркеты

Народный бунт привел к падению прибыли крупных торговых сетей почти на 30%. Власти начали проверку ценообразования и нереалистичных промо-акций Болгары продолжают бойкот крупных продовольственных торговых сетей и супермаркетов страны из-за недовольства ростом цен на продукты, передает euronews.
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