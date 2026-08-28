OpenAI, Google и еще более 100 компаний предупредили об угрозе взлома от ИИ

Более 100 компаний, связанных с разработкой и применением искусственного интеллекта (ИИ), включая Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, подписали открытое письмо с призывом усилить меры кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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