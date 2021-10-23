За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7803 2 Санкт-Петербург 3360 3 Московская область 2783 4 Самарская область 997 5 Нижегородская область 761 6 Воронежская область 729 7 Республика Башкортостан 667 8 Республика Крым 638 9 Пермский край 634 10 Свердловская область 626 11 Ростовская область 598 12 Красноярский край 564 13 Смоленская область 504 14 Саратовская область 452 15 Ульяновская область 450 16 Челябинская область 432 17 Иркутская область 430 18 Омская область 420 19 Алтайский край 409 20 Оренбургская область 408 21 Брянская область 407 22 Ставропольский край 401 23 Архангельская область 394 24 Волгоградская область 391 25 Удмуртская Республика 386 26 Республика Карелия 384 27 Тверская область 378 28 Хабаровский край 354 29 Липецкая область 348 30 Калининградская область 343 31 Пензенская область 343 32 Вологодская область 339 33 Белгородская область 325 34 Тюменская область 321 35 Ленинградская область 321 36 Севастополь 312 37 Курская область 310 38 Владимирская область 307 39 Республика Коми 299 40 Новосибирская область 294 41 Забайкальский край 289 42 Республика Саха (Якутия) 283 43 Псковская область 274 44 Орловская область 265 45 Ярославская область 264 46 Краснодарский край 262 47 Приморский край 255 48 Кемеровская область 252 49 Астраханская область 250 50 Ханты-Мансийский автономный округ 249 51 Мурманская область 237 52 Кировская область 237 53 Ивановская область 216 54 Новгородская область 212 55 Рязанская область 200 56 Тульская область 199 57 Курганская область 190 58 Республика Хакасия 181 59 Костромская область 175 60 Тамбовская область 173 61 Калужская область 167 62 Республика Бурятия 158 63 Томская область 158 64 Амурская область 147 65 Республика Дагестан 147 66 Республика Татарстан 146 67 Республика Чувашия 145 68 Республика Мордовия 140 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129 70 Кабардино-Балкарская Республика 119 71 Республика Марий Эл 118 72 Чеченская Республика 102 73 Республика Северная Осетия-Алания 90 74 Сахалинская область 79 75 Республика Ингушетия 73 76 Республика Адыгея 72 77 Карачаево-Черкесская Республика 71 78 Республика Тыва 70 79 Республика Калмыкия 63 80 Республика Алтай 57 81 Еврейская автономная область 43 82 Камчатский край 42 83 Магаданская область 25 84 Ненецкий автономный округ 16 85 Чукотский автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 205 983 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.