Начисление баллов, вызов сантехника и лёгкий заработок. Две категории населения России могут стать жертвами мошенничества

Мошенники часто пользуются их доверчивостью и невнимательностью, предлагая несуществующие услуги.Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин заявил, что существуют две категории жителей России, которые могут стать жертвами мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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