Начисление баллов, вызов сантехника и лёгкий заработок. Две категории населения России могут стать жертвами мошенничества

Мошенники часто пользуются их доверчивостью и невнимательностью, предлагая несуществующие услуги.Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин заявил, что существуют две категории жителей России, которые могут стать жертвами мошенников.