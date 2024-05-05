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Как хранить пасхальные яйца

Как хранить пасхальные яйца

Рекомендации по хранению яиц, которые были окрашены для праздника Пасхи, дали в Роскачестве.«Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней — в пасхальной корзинке, если температура не выше 20 °C, а в холодильнике — 1-2 недели», — советуют специалисты.

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