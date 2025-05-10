Мужчина изучал семейный фотоальбом и заметил на 100-летней фотографии человека со смартфоном

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Когда исследователи вытащили первый гроб, и попытались очистить его от земли, произошла странная вещь: «Когда мы попытались удалить почву с гроба, внезапно упал кусок камня и ударился о землю с металлическим звуком, - рассказывал Цзян Янью, бывший куратор Музея автономного региона Гуанси. – Мы подняли предмет и обнаружили, что это кольцо. Мы очистили его от земли и были потрясены, увидев, что это были часы». Странный металлический предмет представлял собой маленькое золотое кольцо толщиной примерно в два миллиметра, с циферблатом на лицевой стороне. Крошечные стрелки показывали время 10:06. Самое удивительное, что на задней крышке миниатюрных часов было написано слово «Swiss» или «Switzerland» на английском языке. «Сделано в Швейцарии» - этот термин, используемый в последние десятилетия, показывает, что продукт изготовлен в Швейцарии. Мы все об этом знаем, так же как и о том, что швейцарские часы очень ценятся во всем мире. Как могло произойти, что китайская гробница, запечатанная 400 лет назад и датируемая династией Мин (1368-1644 гг.), стала хранителем артефакта, который мог быть создан только после установления нынешнего государства Швейцария (1848 год. До этого страна называлась Швейцарская Конфедерация), а часы-кольца, как говорят, датируются только столетием? https://dzen.ru/a/Xr6XYfKtbyKYMjKr