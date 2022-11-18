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Капитан сборной Ирана после вопроса о протестах обвинил английские медиа в попытке помешать его команде готовиться к ЧМ-2022

Капитан сборной Ирана обвинил английские медиа в попытке помешать его команде готовиться к ЧМ-2022. В ходе пресс-конференции у полузащитника «Фейеноорда» Алиреза Джаханбахша спросили, влияют ли протесты в Иране на подготовку сборной к чемпионату мира.

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