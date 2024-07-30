Стало известно, почему Кейт Миддлтон редко выводит в свет принца Луи

Младший сын британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, шестилетний Луи – настоящая интернет-звезда. Даже на официальных мероприятиях Луи умеет удивить публику своими непосредственными поступками: однажды он задул праздничную свечу прямо в соборе, а также закрыл маме рот при всех подданных.