Эксперт: Вода с лимоном не ускоряет метаболизм и не детоксицирует

Екатерина Кашух, гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест", раскрыла, что вода с лимоном не ускоряет метаболизм и не приводит к детоксикации.
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