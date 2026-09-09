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Царьград

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Эксперт: Вода с лимоном не ускоряет метаболизм и не детоксицирует

Эксперт: Вода с лимоном не ускоряет метаболизм и не детоксицирует

Екатерина Кашух, гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест", раскрыла, что вода с лимоном не ускоряет метаболизм и не приводит к детоксикации.

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