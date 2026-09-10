Iran War Until 2029? Vance, Rubio Privately Warn Trump It Could Drag Through End Of His Term President Trump on Wednesday told reporters to expect more US attacks on Iranian tankers, as the war over the Hormuz Strait continues to escalate in piecemeal tit-for-tat fashion.
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