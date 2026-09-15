На Смоленщине медработник добился отмены наказания за неисполнение плана диспансеризации

С жалобой на несправедливое наказание в Государственную инспекцию труда в Смоленской области обратился медицинский работник государственного учреждения здравоохранения, пояснив, что работодатель объявил ему выговор за неисполнение плана диспансеризации населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
- Смоленский автомо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым