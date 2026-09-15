Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине медработник добился отмены наказания за неисполнение плана диспансеризации

На Смоленщине медработник добился отмены наказания за неисполнение плана диспансеризации

С жалобой на несправедливое наказание в Государственную инспекцию труда в Смоленской области обратился медицинский работник государственного учреждения здравоохранения, пояснив, что работодатель объявил ему выговор за неисполнение плана диспансеризации населения.

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