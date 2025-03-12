Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в обмане россиян

Мошенники воспользовались введением самозапрета на кредиты для новой схемы обмана. Они предложили пострадавшим исправить якобы неправильно поданное заявление и украли данные от «Госуслуг», сообщил «Известиям» представитель Ассоциации развития финграмотности.
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