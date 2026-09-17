Milei seeks tougher penalties for Falklands resource extraction

Argentina's president wants to increase penalties for companies and individuals involved in natural resource extraction in the Falkland Islands.
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