В Тюмени могут запустить белорусские заводы: итоги бизнес-миссии в Минск

Делегация Тюменской области побывала в Беларуси, где стороны провели переговоры по развитию сотрудничества в промышленности, закупке белорусской техники для сельского хозяйства, а также возможности инвестирования белорусских производителей в тюменском регионе.
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