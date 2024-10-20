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Царьград

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До +11 градусов потеплеет в Кузбассе 21 октября

До +11 градусов потеплеет в Кузбассе 21 октября

Синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на понедельник, 21 октября.В Кемеровском гидрометцентре дали прогноз погоды на первый рабочий день грядущей недели.

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