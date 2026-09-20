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Тимур Ведерников не окончил музыкальную школу, но собрал более восьми тысяч участников: как он создал «МузыкаВместе»

Тимур Ведерников не окончил музыкальную школу, но собрал более восьми тысяч участников: как он создал «МузыкаВместе»

Тимур Ведерников начинал уличным музыкантом на Арбате. Сегодня его знают по проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ — это больше восьми тысяч участников.

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