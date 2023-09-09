Явка на выборах мэра Москвы превысила 20 процентов

В первый день выборов мэра Москвы явка составила 20,45 процента. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ. Как уточнило РИА «Новости», всего приняли участие в голосовании по данным на 20:00 8 сентября 1 565 824 человека от внесенных в списки избирателей.