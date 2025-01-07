Литва: Выборы в Белоруссии в январе признали недействительными

Вас выборы в Белоруссии не касаются вообще.Никто ваши Выборы с подкупом избирателей дурацкими ручками и календариками незаконны,

Eduard

Наглость зашкаливает,а все пытаются признать или нет чужие выборы,особено те кто в Европе и США орет на других о вмешательстве!