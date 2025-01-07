Председатель парламента Литвы Саулюс Сквернялис заранее заявил о недействительности предстоящих в январе президентских выборов в Белоруссии.
Литва: Выборы в Белоруссии в январе признали недействительными
Комментарии
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Eduard
Вас выборы в Белоруссии не касаются вообще.Никто ваши Выборы с подкупом избирателей дурацкими ручками и календариками незаконны,
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19 час.
Eduard
Наглость зашкаливает,а все пытаются признать или нет чужие выборы,особено те кто в Европе и США орет на других о вмешательстве!
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19 час.
Eduard
Нас мнение сепелявых недогосударств на чужой земле не интересует!
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19 час.
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