В России продолжаются проблемы с моторным топливом. Хотя в сравнении с концом прошлой недели ситуация во многих регионах всё же улучшилась: в одних значительно – причём даже с некоторым отскоком цен от заоблачных, в других – скажем так, умеренно.
Россия поставляла гумпомощь десяткам стран мира, а кто помог топливом России
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Даже заголовок над статьёй провокационный. Автор специально делает вид, что не понимает по какому поводу, как и каким странам другие страны оказывают гум. помощь.
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4 н.
Александр Мурзин
Ну да амерткосы нам санкции, оружие хохлам, а мы твердим что они наши союзники и вспоминаем ВОВ. Хотя и тогда эта нация бандосов за союзничество с нас бабло тянуло немыслемое. Подорить им безвоздмезно Пасейдон или Сармат пусть пережевывают.
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4 н.
Leonid PlиGin
Невольно возникает определённая параллель. Исус Христос очень активно помогал иудеям: изгонял из них бесов, лечил болезни, воскрешал мёртвых, кормил голодных, учил, наставлял на путь истинный. Хоть один из евреев заступился за Исуса в трудную минуту, когда толпа кричала "Распни Его!" Даже ближайший, самый верный ученик апостол Пётр трижды отрёкся от Христа. Но мог ли Исус поступать по-другому? И могла ли Россия позволить себе отказать в помощи слабым?
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3 н.
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