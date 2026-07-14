Nikolia Vovchenko Даже заголовок над статьёй провокационный. Автор специально делает вид, что не понимает по какому поводу, как и каким странам другие страны оказывают гум. помощь.

Александр Мурзин Ну да амерткосы нам санкции, оружие хохлам, а мы твердим что они наши союзники и вспоминаем ВОВ. Хотя и тогда эта нация бандосов за союзничество с нас бабло тянуло немыслемое. Подорить им безвоздмезно Пасейдон или Сармат пусть пережевывают.