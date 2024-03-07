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СБУ заявила о тысячах врагов режима и полусотне агентурных сетей – сопротивление растёт

СБУ заявила о тысячах врагов режима и полусотне агентурных сетей – сопротивление растёт

В Киеве прошло мероприятие под громким названием – форум «Украина. Год 2024». Мероприятие стандартное, с громкими скучными заявлениями киевских официальных лиц.

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