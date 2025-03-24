Турбизнес обратил внимание на рост дефицита авиапарка в России

Сейчас в распоряжении российских перевозчиков находятся порядка 800 самолетов, но каждый год из строя будут выходить десятки бортов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий ГоринРоссийским авиакомпаниям не хватает самолетов.
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