Сотрудники пермской «дочки» итальянской компании взыскивают с нее долги по зарплате

Согласно документу, общая сумма задолженности по заработной плате составила 5 072 000 рублей.Прокурор Мотовилихинского района Перми, представляющий интересы семи бывших работников компании ООО «Тонутти Волгари Лимитед», обратился в суд с иском к Ларисе Ломовой, представляющей интересы организации.
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