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Potential MES Ideas - 10/05/2026

Potential MES Ideas - 10/05/2026 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Monday Setup Map — Can 7,779–7,785 Become Support? Technology leads the repair, while equal weight and banks still need to confirm.

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