Медвежий угол
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Медвежий угол

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Британцы продолжают грабить наивных русских

Британцы продолжают грабить наивных русских

В 2003 году Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси». Осторожно предположу, что логика у покупки была примерно следующей:1.

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Комментарии
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М
ММ
Британия всегда грабила колонии и туземных богатеев. Россию они считали уже колонией, а Абрамович обычный туземец, которого грех не ограбить!
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1 час.
Александр Попов
И всё норовят русских пограбить. То Борис Абрамыча, то Ромку Абрамовича.
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1 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Он же бывший начальник Чукотки, чукчей от алкоголизма вылечил по просьбе президента.
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1 час.
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