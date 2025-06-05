Британцы продолжают грабить наивных русских

М ММ Британия всегда грабила колонии и туземных богатеев. Россию они считали уже колонией, а Абрамович обычный туземец, которого грех не ограбить!

Александр Попов И всё норовят русских пограбить. То Борис Абрамыча, то Ромку Абрамовича.