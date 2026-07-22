Intel подтвердила очередные увольнения в подразделении дата-центров на фоне роста акций

Производитель серверных процессоров Xeon не раскрыл число увольнений, заявив, что изменения не повлияют на продуктовые планы и связаны с повышением эффективностиIntel проводит новый раунд сокращений в подразделении Data Center Group, которое отвечает за серверные процессоры Xeon и оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта.