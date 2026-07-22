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Intel подтвердила очередные увольнения в подразделении дата-центров на фоне роста акций

Intel подтвердила очередные увольнения в подразделении дата-центров на фоне роста акций

Производитель серверных процессоров Xeon не раскрыл число увольнений, заявив, что изменения не повлияют на продуктовые планы и связаны с повышением эффективностиIntel проводит новый раунд сокращений в подразделении Data Center Group, которое отвечает за серверные процессоры Xeon и оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта.

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