Intel подтвердила очередные увольнения в подразделении дата-центров на фоне роста акций

Производитель серверных процессоров Xeon не раскрыл число увольнений, заявив, что изменения не повлияют на продуктовые планы и связаны с повышением эффективностиIntel проводит новый раунд сокращений в подразделении Data Center Group, которое отвечает за серверные процессоры Xeon и оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта.
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