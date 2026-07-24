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SPLETNIK

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Появился первый трейлер ремейка "Чучело" — с Кристиной Асмус и о кибербуллинге

Появился первый трейлер ремейка "Чучело" — с Кристиной Асмус и о кибербуллинге

В сети появился первый трейлер ремейка культовой советской драмы Ролана Быкова о школьном буллинге "Чучело" с Кристиной Асмус в одной из ролей.

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