Авторы проекта «Рыбарь» летят домой после выдворения из Черногории

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил о вылете в РФ его создателя Михаила Звинчука с супругой Валерией и коллегами, которых власти Черногории решили выдворить из страны.
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