Цены на бензин шагают в гору Бензин и дизельное топливо продолжают дорожать. По данным Волгоградстата, по сравнению с прошлой неделей отмечен более существенный рост цен.
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Цены на бензин шагают в гору Бензин и дизельное топливо продолжают дорожать. По данным Волгоградстата, по сравнению с прошлой неделей отмечен более существенный рост цен.