Стюардессе из ХМАО запретили летать за границу из-за долгов по коммуналке

Стюардесса из ХМАО лишилась возможности выполнять международные рейсы из-за долгов по коммуналке. Приставы наложили временный запрет на выезд из-за долга по коммунальным платежам в квартире, где она прописана, сообщили в управлении службы судебных приставов ХМАО.