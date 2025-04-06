Стюардессе из ХМАО запретили летать за границу из-за долгов по коммуналке

Стюардесса из ХМАО лишилась возможности выполнять международные рейсы из-за долгов по коммуналке. Приставы наложили временный запрет на выезд из-за долга по коммунальным платежам в квартире, где она прописана, сообщили в управлении службы судебных приставов ХМАО.
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