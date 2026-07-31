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Политика как она есть

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«Наркоман»: на Западе оценили занижение Зеленским потерь Украины

«Наркоман»: на Западе оценили занижение Зеленским потерь Украины

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой утверждений президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что общие потери украинской армии за весь период боевых действий составили лишь 50 тысяч человек.

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