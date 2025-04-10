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Царьград

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Экстренная посадка в Шереметьево, смертельный укус змеи: главные происшествия в России 10 апреля

Экстренная посадка в Шереметьево, смертельный укус змеи: главные происшествия в России 10 апреля

Рассказываем, какие происшествия произошли в России 10 апреля.Трагедия в Московском зоопарке Сотрудник Московского зоопарка скончался после укуса ядовитой змеи.

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