ДМИТРИЙ ЛЕКУХ «Риски тут очень серьёзные: американская атомная генерация сейчас слишком уязвима в принципе, и обвальный рост цен на сырьё может вызвать последствия слишком серьёзные, чтобы на них можно было не обращать внимания.
Бойтесь своих желаний
Комментарии
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валерия
Вот и вышло, что именно Штаты " назло маме себе уши отморозили" А мозги у них давно уже отмороженные!
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23 час.
Александр Попов
Надо ОТПРАВЛЯТЬ РАКЕТАМИ, по минимальной цене.
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11 час.
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