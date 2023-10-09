Посол Антонов: США вопреки ДВЗЯИ поддерживают свою ядерную инфраструктуру

Публично США осудили возможный выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но фактически сами американцы продолжили поддерживать свою ядерную инфраструктуру в рабочем состоянии и проводить тесты.
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