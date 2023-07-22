ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Горемыкин
    Количество мигрантов становится опасным...нужно пока не поздно сокращать их количество на территории России....выгоня...Мигранты пристава...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Есть и очень даже неплохие. Всему свое время. А сейчас главное - зачищать мужское оболваненное население чтобы остали...Россия снимает с ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ВПЕРЕД - НА ФРОНТ. НАУЧИТЕ ВСЕХ КАК НУЖНО ВОЕВАТЬ, А ТО ОДНО БЛА БЛА БЛА.Россия снимает с ...

В любом случае Стрелков перешёл черту и в угоду личным амбициям своими видео и постами в сети сыграл на руку противнику — критикует так, что его уже начинает цитировать враг

В любом случае Стрелков перешёл черту и в угоду личным амбициям своими видео и постами в сети сыграл на руку противнику — критикует так, что его уже начинает цитировать враг

Юрий Кот Стрелков отправлен судом в СИЗО на два месяца Мещанский суд арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роман Гришаков
Правду никому не хочется слышать...У Высоцкого есть очень хорошая песня про правду....
Ответить
2 час.
РГ
Роман Гришаков
И Сталина на Россию не хватает...
Ответить
2 час.
Нина Грекова
Мне лично - &quot;плевать&quot; на здоровье Стрелкова - Гиркина. Он &quot;плюёт&quot; на российский народ, не обращая внимания на болезни (народа).
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх