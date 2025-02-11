Первая волна переселения: 2100 москвичей получат новое жильё в Левобережном

В Москве жители четырёх корпусов на Ленинградском шоссе начали процесс переселения. Более 600 человек получат новое жильё на Фестивальной улице благодаря реновации, которая затронет 12 зданий.
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