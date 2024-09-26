«Подскрёбыш любоделаннный»: каких детей так называли на Руси

Русские придумали настоящий золотой фонд терминов, которыми нарекали незаконнорожденных. Чаще всего в их адрес можно было услышать такие прозвища как «сколоток» (сколотить — родить вне брака), коршак (никому ненужный старый башмак), а в некоторых губерниях даже хлёсткое «высерок».