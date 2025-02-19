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Царьград

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Бежавший из России звезда "Сватов" Феклистов каялся перед украинцами. Теперь зарабатывает на русских

Бежавший из России звезда "Сватов" Феклистов каялся перед украинцами. Теперь зарабатывает на русских

Актер из "Сватов" Александр Феклистов, бежавший из России, в очередном интервью сделал признать и попытался объяснить, почему госпереоворот на Украине в 2014 году якобы не проплачен Западом.

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